Annesinin ölümüyle sarsılmıştı! Nilperi Şahinkaya aşkta aradığını buldu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltıraş Emre Yusufi'nin 2019'da başlayan ilişkisi geçtiğimiz yıl sona ermişti. Evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alan oyuncu son dönemde zor günler geçiriyordu.

Annesinin ölümü sonrası veda eder gibi bir paylaşım yapınca kendisine zarar verdiği düşünülen Şahinkaya daha sonra açıklama yapmıştı. Güzel oyuncu bu zor günlerde en büyük desteği yeni aşkından görüyor.

37 yaşındaki Şahinkaya yönetmen Baturalp Bekar ile yeni aşka yelken açtı.

Aradığı aşkı bulan oyuncu, sevgilisi Baturalp Bekar ile yeni karesini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Şahinkaya, yeni paylaşımına 'Sevgilim, kardeşi yani görümcem ve ben' notunu düştü.