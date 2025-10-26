MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Annesinin ölümüyle yıkılmıştı! Akın Akınözü dayısını da kaybetti

Veliaht dizisiyle ekranlara dönen Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl anne acısıyla sarsılmıştı. Başarılı oyuncu dayısı Emre Kerem Arın'ın vefatını da sosyal medya hesabından duyurdu.

Annesinin ölümüyle yıkılmıştı! Akın Akınözü dayısını da kaybetti

'Veliaht'ın başrol oyuncusu Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl annesini kaybetmişti. Annesinin kaybından sonra zor günler geçiren başarılı oyuncu sık sık paylaşım yaparak dikkat çekiyordu.

Ünlü oyuncu bir acı haber daha aldı. Akın Akınözü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez dayısı Emre Kerem Arın'ın vefat ettiğini duyurdu.

Annesinin ölümüyle yıkılmıştı! Akın Akınözü dayısını da kaybetti 1

Akın Akınözü paylaşımında; "Anacığıma benden selam söyle dayıcığım" ifadelerini kullandı.

Akın Akınözü ayrıca, cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı. Yapılan paylaşımda; "Sevgili Dayım Emre Kerem Arın'ın cenazesi, 26 Ekim Pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nden kaldırılacak, 27 Ekim Pazartesi günü Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadesi yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan iddia! Yaşı yeniden gündeme geldiKorkutan iddia! Yaşı yeniden gündeme geldi
Villanın sahibi mahkemeye koştu! Aylık kirası duyanları şoke ettiVillanın sahibi mahkemeye koştu! Aylık kirası duyanları şoke etti

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.