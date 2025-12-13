Güllü'nün patronu Ferdi Aydın canlı yayında açık açık anlattı! Oğlu hakkında olay iddia! 'Üçüncü bir kişi daha var'

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın bu gelişmelerin ardından Esra Ezmeci'nin 'Her Şey Ortada' programına konuk oldu. Yeni iddiaları ortaya çıkaran Aydın şu ifadeleri kullandı;

'ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ DAHA VAR'

''Başka tutuklama da olacak. Sultan itirafında üçüncü bir kişiyi de söylemiş. Başka tutuklamalarda bekliyorum. Üç değil hatta 15 tane tutuklama bekliyorum. Bu işin içerisinde bir sürü insan var. İsim isim vermek istiyorum. Üçüncü kişi de Tuğberk, o da alınmalı. Zaten alacaklar. ''

“Güllü abla bu olaydan 1 hafta önce bana dedi ki, başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdandır. Bilmiyorum acaba kadını korkutmuşlar mıydı… Keşke sorsaydım.”