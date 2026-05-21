Apar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Haluk Levent'ten haber var

Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen 57 yaşındaki sanatçının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Öznur Yaslı İkier

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktı.

Yolculuk sırasında fenalaşan ünlü şarkıcı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, yoğun bakıma alındı. Sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA"

Haluk Levent'in genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

