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Aras Bulut İynemli’ye teklif yağıyor! Kanal D harekete geçti

Aras Bulut İynemli'nin yeni sezondaki adresi netleşmeye başladı. Netflix için çektiği Eve Giden Yol dizisinin ardından başarılı oyuncuya, Kanal D'nin iddialı projesi "İyilik Öğretmeni" için teklif götürüldü.

Aras Bulut İynemli’ye teklif yağıyor! Kanal D harekete geçti

Aras Bulut İynemli şu günlerde Ay Yapım’ın Bilecik’te Netflix için çektiği “Eve Giden Yol” dizisinde başrol oynuyor. Onur Saylak’ın yönettiği dizinin çekimlerini ardından başarılı oyuncu yeni sezon için kararını verecek.

Son olarak Deha dizisiyle ekrana gelen İynemli'ye teklif yağsa da başarılı oyuncunun yine Ay Yapım’la hikâyesini sevdiği bir ana akım projesi yapmayı planladığı konuşuluyordu.

Aras Bulut İynemli’ye teklif yağıyor! Kanal D harekete geçti 1

"İYİLİK ÖĞRETMENİ" KANAL D İÇİN ÇEKİLECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu projenin kod adı “İyilik Öğretmeni”… Projenin Kanal D’ye satışı da yapıldı.

Otizmli Refik adlı bir öğretmenin etkileyici hikâyesini anlatan diziyi Onur Koralp ile Damla Koralp yazıyor.

Aras Bulut İynemli’nin “Eve Giden Yol”u bitirdikten sonra diziyle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

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Aras Bulut İynemli
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