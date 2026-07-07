Brad Pitt ve Ines de Ramon'un aşk pozları! Taylor Swift'in düğününe katıldılar

62 yaşındaki Brad Pitt ile 33 yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon, geçen cuma günü Taylor Swift ve Travis Kelce'nin görkemli düğününe gitmeden önce çektirdikleri romantik pozlarla ilişkilerini Instagram'da resmileştirdi.

Pazartesi günü ünlü saç stilisti Laurie Zanoletti tarafından Instagram'da paylaşılan fotoğraflarda, Pitt ve sevgilisi siyah uyumlu kombinleriyle dikkat çekti.

2022 yılında aşk yaşamaya başlayan çift, samimi karelerde oldukça mutlu görünürken, altı çocuk babası Pitt'in sevgilisine sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çift daha sonra, Taylor Swift ve Travis Kelce'nin New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen yıldızlar geçidine dönüşen düğün törenine katıldı.

EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan Brad Pitt'in düğündeki görüntülenmesi, özel hayatına ilişkin yeni iddiaların ardından geldi.

Geçen ay Page Six'e konuşan bir kaynak, yaklaşık on yıl süren ve olaylı şekilde sonuçlanan Angelina Jolie boşanmasının ardından Pitt'in yeniden evlenmeyi düşünmediğini öne sürdü.