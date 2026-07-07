Aslı Enver ile Engin Akyürek’li 'Enfes Bir Akşam'ın çekimleri ertelendi

“Enfes Bir Akşam” dizisi gördüğü büyük ilgi üzerinde Netflix’in en hızlı 2. sezon onayı verdiği dizi olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin bu ay başlaması planlanan çekimleri hem hazırlık süreci devam ettiği için, hem de platformla uzayan görüşmeler nedeniyle ağustos ayının 2. haftasına ertelendi.

Yeni sezonda “Songül Bulut”a hayat veren Dolunay Soysert’e yeni bir partnerin geleceği öğrenildi. 8 bölümlük dizinin yeni sezon çekimlerinin 12 haftada tamamlanması planlanıyor.

Çekimlerin ertelenmesi gündeme gelince seyirci isyan etti. Sosyal medyada "Bu kadar da bekletilmez izleyici", "İptal olmaz inşallah", "Zaten zorlamaydı", "Bu kadar uzatmak saçma" yorumları yapıldı.

ENFES BİR AKŞAM KONUSU, OYUNCULARI

Bir yalının ele geçirilme hikâyesi üzerinden Baydemir ve Bulut ailelerinin veliahtları arasında yaşanan savaşın aşka dönüşme hikâyesini etkileyici bir dille ele alan dizide Aslı Enver (Nihal Baydemir) ve Engin Akyürek’e (Osman Bulut) Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak, Serkan Altunorak, Sedef Avcı ve Selin Şekerci gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.