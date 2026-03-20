Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar 744. yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Alp Korkmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun kadrosunda yer aldığı fenomen dizi bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizi saatinde tekrar yayını izleyiciyle buluşacak.

Her Cuma akşamı ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisinin 744. yeni bölümü için heyecan sürerken, bu hafta yayın akışında değişiklik yaşandı. Dizinin yeni bölümü ertelendi.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Arka Sokaklar, 20 Mart 2026 akşamı yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Ramazan Bayramı haftası nedeniyle çekimlere ara verildiği için dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

Kanal D yayın akışına göre saat 20.00’de Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Merakla beklenen Arka Sokaklar 744. bölümünün, bayram arasının ardından 27 Mart Cuma akşamı kendi saatinde yayınlanması bekleniyor.