Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi.

Öznur Yaslı İkier

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin soruşturmada tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi.

Cinayetin şüphelileri arasında bulunan İzzet Yıldızhan, suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Savcılık, ünlü türkücünün cinayetin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı tespitini yapmıştı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran’da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

2 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma geçen haftalarda tamamlandı. İddianamede, tutuklulardan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edilirken, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildiği ifade edildi.

