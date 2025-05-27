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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı artık bambaşka bir hayat yaşıyor! İstanbul'u terk etti

Akademi Türkiye yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinde rol alan Pınar Aydın son haliyle merak edildi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Aydın Giresun'a taşındı.

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı artık bambaşka bir hayat yaşıyor! İstanbul'u terk etti
Kubra Akalın

2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Pınar Aydın kısa sürede şöhretin zirvesine tırmanmıştı. Pınar Aydın daha sonra ise 2006 yılında yayınlanmaya başlanan Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat verdi. Peki Pınar Aydın şu anda nerede, ne yapıyor?

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Pınar Aydın, 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile hayatını birleştirdi ve ani bir kararla oyunculuğu bıraktı. İstanbul'u da terk eden Pınar Aydın Giresun'a yerleşti.

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Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri, kıvırcık saçlı güzel Pınar Aydın, şimdi gözlerden uzakta, iki oğlu ve eşiyle huzurlu bir hayat sürdürüyor.

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Giresun'da eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşayan Pınar Aydın'ın son hali de merak ediliyor. Pınar Aydın sosyal medya hesabından son halini paylaşınca beğeni aldı.

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Sevenleri ise zaman zaman oyuncuya "Artık ekrana dönün" yorumlarında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Aydın
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