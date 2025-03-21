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  4. Arzu Yanardağ eski kocası Ali Serter'e açtığı davayı kazandı! Aylık alacağı nafaka...

Arzu Yanardağ eski kocası Ali Serter'e açtığı davayı kazandı! Aylık alacağı nafaka...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 15:03
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Son dönemde açıklamaları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Arzu Yanardağ şimdi de nafaka krizi ile gündeme geldi. Yanardağ, 2006 yılında evlenip 2008'de boşandığı, kızı Alara'nın babası Ali Serter'e açtığı nafaka davasını kazandı.

Arzu Yanardağ eski kocası Ali Serter'e açtığı davayı kazandı! Aylık alacağı nafaka...

2006 yılında Ali Serter ile evlenip boşanan, 2008 yılında Serhat Türkan ile evlenen ve 3 yıl sonra yollarını ayıran Arzu Yanardağ, son dönemde açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettiren ünlü isim şimdi de nafaka davasıyla gündeme geldi.

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Arzu Yanardağ, 2008 yılında Ali Serter'den boşandıktan sonra kızı Alara'nın tüm giderlerini kendisinin karşıladığını öne sürerek avukatı Murat Koç aracılığıyla eski eşine nafaka davası açmıştı.

"ÇOCUĞUNA DESTEK GÖSTERMEDİ"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şöyle denilmişti; "Çocuk, yıllardır babasından maddi ve manevi destek görmemiştir. Psikolojisi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 12’nci sınıf öğrencisi olan çocuğun ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Müvekkilin tek başına karşılaması imkânsız bir hâl almıştır. Aylık 35 bin lira nafakanın Ali Serter’den tahsilini istiyoruz."

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KARAR AÇIKLANDI

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Ali Serter’in aylık, 17 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

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Arzu Yanardağ
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