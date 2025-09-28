MAGAZİN

Asena boşanır boşanmaz sahneye çıktı! Dans şovu ve sahne kostümü dikkat çekti

Hasan Dere ile sekiz yıllık evliliğini geçen hafta sonlandıran Asena, sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. Yurt dışından dönen Asena sahnelere döndü. İddialı sahne kostümü ve dansıyla Asena yine adından söz ettirdi.

Asena boşanır boşanmaz sahneye çıktı! Dans şovu ve sahne kostümü dikkat çekti
Kubra Akalın

İbo Şov ile bir döneme damga vuran Asena uzun süredir sahnelerden uzaktı. Oryantal Asena, 2017 yılında hayatını birleştirdiği Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı.

Ortak yapılan açıklamada “Sekiz yıl süren evliliğimizi aynı sevgi, saygı ve dostluk çerçevesinde sonlandırdık. Hala birbirimize karşı sevgi besliyoruz ve dost olarak yan yana olacağız. Özel hayatımıza saygı göstermenizi rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Asena boşanır boşanmaz sahneye çıktı! Dans şovu ve sahne kostümü dikkat çekti 1

Evlilik sürecinde sahneleri bırakan ve ülkeyi terk ederek Almanya’da yaşamını sürdüren Asena’nın, sahnelere geri dönme isteğinin eşinin ve ailesinin sıcak bakmaması nedeniyle ertelendiği öne sürülmüştü. Boşanmanın ardından Asena, hızlıca sahneye geri döndü.

İDDİALI SEÇİM

Boşanma sonrası soluğu sahnede alan Asena, sahne öncesi kostümünü göstermedi ancak sahneye çıkınca şovunu yaptı. Üzerindeki bornozu çıkarıp atan Asena'nın kostümü de iddialıydı.

Asena boşanır boşanmaz sahneye çıktı! Dans şovu ve sahne kostümü dikkat çekti 2

İddialı sahne kostümüyle adından söz ettiren Asena'nın dansını görenler sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kısım "Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Kadın hâlâ çok iyi" derken bir kısım ise beğenmedi.

