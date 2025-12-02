Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Tırla yurt dışına kaçış planı ifşa oldu! 'Beni yaktın'

26 Eylül'de Yaloa Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in, daha önce annesinin ölmesini istediği mesajları gönderdiği yakın arkadaşı Bircan Dülger ile konuşmasının dava dosyasına girdiği öğrenildi. Söz konusu ses kaydında geçen diyalog şöyle:

Bircan Dülger: Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?

Tuğyan Ülkem Gülter: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?

Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?

Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın?

Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?

Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın savcılıkta yakacağım Tuğyan.

KAÇIŞ PLANI İFŞA OLDU

ATV'nin haberine göre, Güllü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Söz konusu ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala" dediği öne sürüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı ise ortaya çıkan ses kaydıyla ilgili yalnızca 'Konuyla ilgili gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız.' açıklaması yaptı.