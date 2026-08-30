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Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi! Cem Yılmaz kaç yaşında?

Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği haberi sevenlerini korkuttu. Acil anjiyoya alınan ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken, "Cem Yılmaz kaç yaşında, son durumu nasıl?" soruları gündem oldu.

Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi! Cem Yılmaz kaç yaşında?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirildiği kısa süre sonra duyuruldu. Kalp krizi haberi sonrası Cem Yılmaz'ın yaşı ve sağlık durumu merak edildi.

Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi! Cem Yılmaz kaç yaşında? 1

CEM YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU

Doktorların yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonrası Cem Yılmaz'ın sağlık durumu merak edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi! Cem Yılmaz kaç yaşında? 2

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"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi! Cem Yılmaz kaç yaşında? 3

Cem Yılmaz’ın anjiyosunu gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, “Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur” dedi.

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CEM YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul’da Koca Mustafa Paşa’da doğdu. Aslen Sivaslı olan Cem Yılmaz 53 yaşında.

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Cem Yılmaz
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