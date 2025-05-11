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Aslı Enver 41 oldu! Doğum günü pozlarına yorum yağdı

Kavak Yelleri dizisi ile hayatımıza giren ve pek çok başarılı yapımda boy gösteren Aslı Enver, 41. yaşını sosyal medyada anlamlı bir mesajla kutladı.

Aslı Enver 41 oldu! Doğum günü pozlarına yorum yağdı
Kubra Akalın

2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde İbrahim Kendirci, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç ile başrolleri paylaşan Aslı Enver, daha sonra rol aldığı ‘Suskunlar’, ‘Kayıp’, ‘Kış Güneşi’, ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Babil’ gibi yapımlarla oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü.

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ASLI ENVER KAÇ YAŞINDA?

2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen ünlü oyuncu, 2023’ün Temmuz ayında ilk bebeği Elay’ı dünyaya getirmişti. Bir süredir ekrandan uzak olan Aslı Enver 41. yaşına girdi.

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Yaş gününde sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş kareler paylaşan Aslı Enver, paylaşıma yazdığı duygusal mesajla takipçilerinden büyük beğeni topladı.

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Enver paylaşımında “Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle" dedi.

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Enver’in bu içten mesajı kısa sürede sosyal medyadan beğeni alırken oyuncuya "41 mi inanamıyorum", "Kadın gençleşiyor", "Her zaman genç ve güzel" yorumları yağdı.

Mynet'in Sesi
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Aslı Enver
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