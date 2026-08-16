Aslıhan Moralı, Kanada Güzeli seçildi

Türk kökenli Kanadalı Aslıhan Moralı, 8 Ağustos'ta Ontario'nun Windsor şehrinde düzenlenen Miss Universe Canada 2026 yarışmasında birincilik tacını taktı.

Ancaster bölgesini temsil eden Moralı, bu başarısıyla uluslararası Miss Universe 2026 sahnesinde Kanada'yı temsil etme hakkı elde etti.

Zirveye uzanan yolculuğunu ve hissettiği gururu sosyal medya hesabından paylaşan Moralı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Miss Universe Canada'nız olarak uyanmak… Yazabilmeyi hayal ettiğim bir cümle. Benden önce gelen 75 yıllık olağanüstü Kanadalı kadınların ardından bu mirasın parçası olmak büyük bir onur. Ailesi tüm hayatını iki valize sığdırıp bir ihtimalin peşinden Kanada'da yeni bir başlangıç yapan o küçük kız büyüdü ve bu ülkeyi Miss Universe sahnesinde temsil etme hakkı kazandı.

Bu kelimeleri yazmak bile gerçeküstü hissettiriyor. Bu mirası ileriye taşımanın ne anlama geldiğini hala sindirmeye çalışıyorum. Bu yıla, bu ülkeye ve bu fırsata sahip olduğum her şeyi vereceğime söz veriyorum."

"TÜRK TOPLULUĞUMDAN ALDIĞIM DESTEK İÇİN MİNNETTARIM"

Yarışma sonrası Türk takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına kayıtsız kalmayan Moralı, "Türk topluluğumdan aldığım sevgi ve destek için son derece minnettarım. Bu yeni bölüme adım atarken kimliğimin her iki parçasını da taşımak benim için çok şey ifade ediyor. Çok teşekkür ederim, gururla" ifadelerini kullandı.

ASLIHAN MORALİ NERELİ?

Türkiye doğumlu olan Moralı, çocukluğunun ilk yıllarını Edremit ve Antalya'da geçirdi. Ardından ailesiyle birlikte Kanada'ya göç ederek Ontario eyaletine bağlı Hamilton şehrine yerleşti.