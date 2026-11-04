Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer partneri Atakan Özkaya ile bir süredir aşk yaşıyor. Artık aşklarını gizlemeyen Uzak Şehir oyuncuları bir davete katıldı. Davette ilginç anlar yaşandı.



Atakan Özkaya, sevgilisi Dilin Döğer’le fotoğraf çektirmek istemedi. Muhabirler 'Beraber' deyince Özkaya 'Ayrı ayrı' dedi.

Birkaç defa ayrı ayrı fotoğraf çekilmesini isteyen Atakan Özkaya’nın kadrajına Dilin Döğer son anda girerek “Beni almıyor musunuz?” dedi. Daha sonra sevgilisine sarılarak poz veren Atakan Özkaya'nın neden böyle bir tavır sergilediği anlaşılamadı.

"BENİM TAM ZITTIM"

Son olarak Dilin Döğer katıldığı bir programda Atakan Özkaya ile birlikteliği hakkında "Çok garip çok uzun zamandır hayatımda böyle bir his ve karşılık yoktu" demişti ve şunları eklemişti:

"Benim tam zıttım birinin hayatımda olması ve müthiş özelliklere sahip olması, bende kıymet duygusunu ön plana çıkartıyor. Çünkü artık yok böyle şeyler olunca da söndürmek için her şeyi yapıyoruz. O yüzden kendimi sakin ve huzurlu hissediyorum, ama aynı zamanda da prenses gibi hissediyorum."