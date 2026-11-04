İlker Aksum'a ücret indirimi soruldu! Bir anda ciddileşip...

ATV'nin fenomen dizisi Altı Üstü İstanbul'da rol alan İlker Aksum katıldığı oyun galasında soruları yanıtladı.

Başarılı oyuncu son dönemde dizi sektöründe yaşanan krize dair soruları da yanıtladı. Bir süredir sektörde azalan reklamlar yüzünden diziler peş peşe iptal edilirken oyunculardan da ücret indirimi yapılması istendiği iddia edildi.

İlker Aksum'a dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle oyuncuların ücret indirimine gitmesinin doğru olup olmadığı soruldu.

"Oyunculardan fedakarlık istenmeli mi istenilse de yapılmalı mı?" sorusunu duyan oyuncu bir anda ciddileşti.

İlker Aksum "İstenmemeli istenilirse de yapılmamalı" dedi.

Aksum dizisine dair "Kıyasıya bir yarış var diziler arasında biz galiba devam" ifadelerini kullandı.