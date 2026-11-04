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Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri Aybüke Pusat oldu

Eşref Rüya'nın finalinin ardından hazırlıkları başlayan Eşref Tek dizisinde merakla beklenen kadın başrol belli oldu. Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim Aybüke Pusat oldu. Pusat, dizide Derin karakterine hayat verecek.

Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri Aybüke Pusat oldu

Eşref Rüya'nın ani finalinin ardından Eşref Tek kararı alındı. Amazon için çekilecek dizide Çağatay Ulusoy başrolde yer alıyor.

TimBi imzalı dijital dizi “Eşref Tek”in çekimleri önümüzdeki günlerde başlıyor. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği, Ethem Özışık’ın yazdığı dizide Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik edecek başrol kadın yıldızının kim olacağı merak konusuydu.

Demet Özdemir'in kadroda yer alıp almayacağı merak edilirken karar verildi.

Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy un partneri Aybüke Pusat oldu 1

DERİN ROLÜNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 8 bölümlük Eşref Tek’in başrolü Aybüke Pusat oldu.
Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy un partneri Aybüke Pusat oldu 2

Daha önce aksiyon dizisi Teşkilat’taki etkileyici oyunculuğuyla beğeni toplayan Pusat, Prime Video’da yayınlanacak olan dizide “Derin” rolünü canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Eşref Tek
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