Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri Aybüke Pusat oldu

Eşref Rüya'nın ani finalinin ardından Eşref Tek kararı alındı. Amazon için çekilecek dizide Çağatay Ulusoy başrolde yer alıyor.
TimBi imzalı dijital dizi “Eşref Tek”in çekimleri önümüzdeki günlerde başlıyor. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği, Ethem Özışık’ın yazdığı dizide Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik edecek başrol kadın yıldızının kim olacağı merak konusuydu.
Demet Özdemir'in kadroda yer alıp almayacağı merak edilirken karar verildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 8 bölümlük Eşref Tek’in başrolü Aybüke Pusat oldu.
Daha önce aksiyon dizisi Teşkilat’taki etkileyici oyunculuğuyla beğeni toplayan Pusat, Prime Video’da yayınlanacak olan dizide “Derin” rolünü canlandıracak.