Ateşli sahneleriyle gündemdeydi! Seda Bakan kırmızı süper minisiyle olay oldu

Esas Oğlan dizisinde Hadise'nin ateşli sahnelerinden sonra Seda Bakan'ın da iddialı sahneleri dikkat çekmişti. Şükrü Özyıldız ve Seda Bakan'ın yatak sahneleri çok konuşulmuştu.

Doğum yaptıktan sonra hızla kilo veren ve mesleğine geri dönerek adından söz ettiren Seda Bakan tarzıyla da konuşuluyor. Yeni projeleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu hem oyunculuğu hem de giyim tarzıyla beğeni toplarken son olarak bir paylaşım yaptı.

Bir markanın davetine katılan Seda Bakan kırmızı göğüs dekolteli ve mini bir elbise giydi.

İddialı seçimiyle takipçilerini ikiye bölen oyuncuya yorum yağdı. Kimi Seda Bakan'ı çok beğenirken kimi ise bu tarzı oyuncuya yakıştırmadı.

"Akşam 7.00’den sonra bir şey yemiyorum" diyen Seda Bakan doğumdan sonra diyetisyen desteğiyle hızla kilo vermişti.

HADİSE İLE KÜSTÜ MÜ?

Hadise ve Seda Bakan'ın aynı dizide yer almalarının ardından aralarının açıldığı iddia edilmişti. İddiaya neden olan olay ise ünlü oyuncunun bir paylaşımı beğenmesi... Seda Bakan iddialar sonrası “Bazen seri beğeniye bağlıyorum. Tanıdıklarıma beğeni atarken onu da kenarda yanlışlıkla beğenmiş de olabilirim. Belki kızım Leyla’nın eline gelmiş olabilir. İnsanlar yorumlarımın altındaki yorumlarımı ciddiye alsınlar, beğenilere çok takılmasınlar. Hadise’yi çok seviyorum, kalbine ve samimiyetini inanıyorum” dedi.