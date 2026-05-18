Atiye dördüncü çocuğuna hamile! İşte cinsiyeti

"Ya Habibi", "Salla", "Don't Think" ve "Soygun Var" gibi hit şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Atiye özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı 2018 yılında hayatını prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da hayatını birleştirmişti. Atiye'nin bu mutlu evliliğinden de 3 çocuğu dünyaya gelmişti.

Akif Yaman'ın haberine göre; 3 çocuk annesi Atiye'nin dördünce kez hamile olduğu öğrenildi.

Atiye'nin ilk kızı Ferahfeza 2019’da, ikinci kızı Neva 2023’te, üçüncü kızları Rumi 2024’te dünyaya geldi.