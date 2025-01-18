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  4. Avukat Erkan Yalçın Hayrettin'e konuk oldu! Özel hayat itirafı şoke etti! '4 büyüklerden ünlü futbolcu ile...'

Avukat Erkan Yalçın Hayrettin'e konuk oldu! Özel hayat itirafı şoke etti! '4 büyüklerden ünlü futbolcu ile...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 07:56
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Fenomen Avukat Erkan Yalçın Hayrettin'in Kaos Show programına konuk oldu. Programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Erkan Yalçın 'Bana bir tane futbolcu sürekli her gece yazıyor' deyince Hayrettin inanamadı ve 'Ne, nasıl?' diyerek bir kez daha sordu. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avukat Erkan Yalçın Hayrettin'e konuk oldu! Özel hayat itirafı şoke etti! '4 büyüklerden ünlü futbolcu ile...'

Her açıklaması, her adımı adeta olay olan fenomen Avukat Erkan Yalçın şimdi de özel hayat açıklamalarıyla gündeme geldi. Hayrettin'in Kaos Show programına konuk olan Erkan Yalçın 'Bana bir tane futbolcu sürekli her gece yazıyor' deyince herkesi şoke etti.

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Hayrettin 'Ne, nasıl?' diyerek inanamadı ve yeniden sordu. Sözlerine 'O bana lovebombing yapıyor' diye devam eden Erkan Yalçın '4 büyük takımdan biri. Türk ve çok ünlü birisi' ifadelerini kullandı.

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Yalçın; 'Genelde de gece yazıyor. İnsan gündüz yazar. Günaydın yazsa cevap vereceğim.' diye konuştu.

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YORUM YAĞDI

Programdaki bu anlar kısa sürede gündem olurken ünlü futbolcunun kim olabileceği de merak edilmeye başlandı.

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Sosyal medyada; 'kim acaba?', 'söylemek zorunda tüm futbolcuları zan altında bıraktı', 'dört büyük dediğine göre Trabzonsporlu biri' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hayrettin
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