Avukat Erkan Yalçın Hayrettin'e konuk oldu! Özel hayat itirafı şoke etti! '4 büyüklerden ünlü futbolcu ile...'

Her açıklaması, her adımı adeta olay olan fenomen Avukat Erkan Yalçın şimdi de özel hayat açıklamalarıyla gündeme geldi. Hayrettin'in Kaos Show programına konuk olan Erkan Yalçın 'Bana bir tane futbolcu sürekli her gece yazıyor' deyince herkesi şoke etti.

Hayrettin 'Ne, nasıl?' diyerek inanamadı ve yeniden sordu. Sözlerine 'O bana lovebombing yapıyor' diye devam eden Erkan Yalçın '4 büyük takımdan biri. Türk ve çok ünlü birisi' ifadelerini kullandı.

Yalçın; 'Genelde de gece yazıyor. İnsan gündüz yazar. Günaydın yazsa cevap vereceğim.' diye konuştu.

YORUM YAĞDI

Programdaki bu anlar kısa sürede gündem olurken ünlü futbolcunun kim olabileceği de merak edilmeye başlandı.

Sosyal medyada; 'kim acaba?', 'söylemek zorunda tüm futbolcuları zan altında bıraktı', 'dört büyük dediğine göre Trabzonsporlu biri' gibi yorumlar yapıldı.