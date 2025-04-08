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''Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım'' diyerek paylaştı işinden oldu! Yunus Günçe: '59 oyunumuzu iptal ettiler'

TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan apar topar çıkartıldı. Ünlü ismin diziden çıkartılması büyük tepki çekerken Pusat'a destek veren oyuncularda işsiz kaldı. Ünlü tiyatrocu Yunus Günçe ''Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım'' oyuncularının tek tek iptal edildiğini söyledi.

''Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım'' diyerek paylaştı işinden oldu! Yunus Günçe: '59 oyunumuzu iptal ettiler'
Öznur Yaslı İkier

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü isim boykot çağrısı yüzünden dizinin kadrosundan apar topar çıkartıldı. Aybüke Pusat'a destek veren Furkan Andıç, Boran Kuzum, Eray Ertüren ve Başak Gümülcinelioğlu'da TRT projelerinden çıkartıldı.

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Boykot çağrıları yüzünden işsiz kalan isimlerden biri de ünlü tiyatrocu Yunus Günçe oldu. Günçe; ''Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım'' diyerek eşi ile birlikte sergilediği oyunların 59'unun iptal edildiğini açıkladı.

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'SAYI ARTACAK GİBİ...'

Günçe; 'Toplamda 59 oyun oldu. Sayı daha da artacak gibi duruyor. Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz. Yılmayacağız. Oynayabildiklerimizi oynayacağız. Destek olan, mesaj atan, iyi dileklerini sunan, elinden geleni yapmaya çalışan herkese teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

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