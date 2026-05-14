Daha 17 1. bölüm ilk fragman geldi! 'Bu dizi tutar'

Kanal D’nin heyecanla beklenen yaz dizisi Daha 17'den ilk tanıtım geldi. Bodrum'da çekilecek olan dizinin yayın günü de belli oldu.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizi 31 Mayıs Pazar günü seyirciyle buluşacak.

Daha 17'nin birinci bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ses getirmeyi başardı. Heyecanlı sahneleriyle dikkat çeken Daha 17 seyircisinden tam not aldı.

Yeni dizi için sosyal medyada; 'Gerçek yaz dizisi', 'Tutar bu dizi hikaye fena değil, oyuncular çok iyi', 'İzlemek için çok heyecanlandım, umarım yüksek reytingler alır' gibi yorumlar yapıldı.

Dizide, başlıca rolleri Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat paylaşıyor.