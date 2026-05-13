Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! KÖFN yeniden bir arada

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in yer aldığı KÖFN grubu, 2022 yılında çıkardığı 'Bi Tek Ben Anlarım' isimli şarkıyla kısa sürede milyonlara ulaşmıştı.

Kariyerlerinin zirvesinde olan ikili geçtiğimiz sene ani bir kararla yollarını ayırdıklarını duyurmuşlardı. Ancak ikili, ayrılığa dayanamadı.

YENİDEN BİR ARADALAR

KÖFN’ün resmi hesabından yayınlanan video ile Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in barıştığı ve grubun yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı.

İkili, yeni bir şarkının da yolda olduğunu duyurarak sevenlerini heyecanlandırdı.