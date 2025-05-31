Ayşe Barım hakkında mahkemeden yeni karar! Hastaneye sevk ediliyor

Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı protestolarına ilişki; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; mahkeme Ayşe Barım’ın avukatlarının sağlık durumuna ilişkin taleplerini kabul etti. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na rapor istediği bir yazı gönderdi.

SAĞLIK DURUMU İÇİN RAPOR İSTENDİ

Söz konusu yazıda, Ayşe Barım'ın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek, aralarında kardiyolog ve nörolog olan bir heyetin sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin rapor hazırlaması istendi.

Söz konusu raporun Ayşe Barım’ın hakim karşısına çıkacağı 7 Temmuz’dan önce mahkemeye gönderilmesi talep edildi.