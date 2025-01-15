Ayşe Barım hakkındaki iddialarda ezber bozdu! Fatih Altaylı "Güvendiğim kaynaktan bilgi geldi" diyerek açıkladı

ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddiası geniş çaplı bir tartışma başlattı.

BARIM'A YASAK KONDU

Sosyal medyada Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddialar ihbar kabul edildi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Barım'a yurt dışına çıkış yasağı kondu.

SERENAY SARIKAYA İFADEYE ÇAĞRILDI

Ayrıca Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için dün savcılığa çağrıldı.

ALTAYLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK 'AYŞE BARIM' İDDİASI

Tüm bu gelişmeler magazinle dünyasıyla birlikte Türkiye'nin gündemini de hareketlendirirken gazeteci Fatih Altaylı, soruşturmanın, Barım hakkındaki tekelleşme iddialarından değil, başka bir suçtan kaynaklandığını öne sürdü. Altaylı bu bilginin kendisine "güvendiği bir kaynaktan geldiğini" de vurguladı.

"BAŞKA OYUNCULARA ROL VERDİRMEMESİNDEN DEĞİL"

Ayşe Barım hakkında açılan soruşturmanın başka oyuncuların rol almasının önüne geçtiği iddiasından kaynaklanmadığını öne süren Altaylı, "Yani ‘Sen niye başka oyuncuları tahakküm altına aldın, niye başka oyunculara rol verdirmiyorsun’ falan filan değil" dedi ve şunları ifade etti:

"HAKSIZ EDİNİM, TEHDİT GİBİ İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULUYOR"

"Oradaki şeyin başka bir suça yönelik olduğu söyleniyor. Yani haksız edinim, tehdit gibi birtakım başka şeyler olabilme ihtimali üzerine bu soruşturmanın yürütüldüğü söyleniyor.

"SORUŞTURMANIN ONUNLA İLGİSİ YOK"

Şimdi bir grup Sanatçı Ayşe Barım’a saldırıyor ya; işte ‘O bize iş vermiyordu’ falan filan diye. Ayşe Barım’la ilgili yürümekte olan ve Serenay Sarıkaya'nın falan da ifadesinin alındığı soruşturmanın onunla ilgisi yok. Başka sanatçıların iş bulması iş bulması meselesiyle ilgisi olmadığı bana güvendiğim bir kaynak tarafından söylendi."