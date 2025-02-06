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Ayşe Barım'ın avukat kardeşi ve doktor arkadaşı gözaltına alındı! Bankaya gidip çuval ve zarfla...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.02.2025 18:15
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"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım'ın avukat kardeşi ve bir arkadaşı delilleri karartmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ayşe Barım'ın avukat kardeşi ve doktor arkadaşı gözaltına alındı! Bankaya gidip çuval ve zarfla...

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım soruşturmasında Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor olan bir arkadaşı, Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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KASADAN BİR ÇUVAL VE ZARF ALMIŞ

Ekol TV'nin haberine göre Ayşe Barım'ın bankadaki kasasına erişimi olan Avukat I.S.G.’nin ve bir doktor arkadaşının Barım’ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde, Levent’teki bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldığı tespit edildi. Zarfın içinde altın olduğu öğrenildi. Bu durumun tespit edilmesi üzerine Barım’ın kardeşi avukat I.S.G. ve yanındaki doktor arkadaşı “delil yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Avukat I.S.G. ve doktor olan bir arkadaşı, ifadelerinde "Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık" dedi. Ayrıca Soruşturmaya ilişkin birçok oyuncu 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti.
Son olarak senarist Mehmet Bozdağ'da 'bilgi sahibi' sıfatıyla bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Barım
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