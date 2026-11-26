Anne olmak için gün sayan Alina Boz, bebek bakım markasının yeni reklam kampanyasında yer aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, reklam çekimlerinde annesi Olga Boz ile birlikte kamera karşısına geçti.

Doğum hazırlıklarını sürdüren Alina Boz, bebek bezi serisinin reklam filmi için objektif karşısına geçti. Kampanyanın ilk filminde annesiyle birlikte rol alan ünlü oyuncu, annelik heyecanını bu kez annesiyle aynı projede buluşturdu.

YORUM YAĞDI

Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz güzelliğiyle adeta hayran bıraktı. Anne kızın karelerine sosyal medyada; 'Tıpkı annesi', 'Annesinin kopyası', 'Güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yapıldı.

"ŞEKERİM SINIRDA ÇIKTI"

2023 yılının aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile nikah masasına oturan Alina Boz, hamilelik sürecini zaman zaman yaptığı açıklamalarla paylaşmıştı. Kasım ayının başında katıldığı bir davette konuşan oyuncu, şeker değerlerinin sınırda çıkması nedeniyle beslenmesine dikkat ettiğini söylemişti.