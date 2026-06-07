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Aytek Şahan güzel oyuncunun kuzeni çıktı! Düğüne damga vurdu

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin sevilen oyuncusu Aytek Şayan, memleketi Düzce'de katıldığı düğünde sergilediği Kafkas dansıyla büyük beğeni topladı. Aytek Şahan'ın güzel oyuncunun kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Aytek Şahan güzel oyuncunun kuzeni çıktı! Düğüne damga vurdu

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Şerif Furtuna karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aytek Şayan, memleketi Düzce’de katıldığı bir düğün töreninde sahneye çıktı.

Şayan’ın düğünde oynanan Kafkas danslarına eşlik ettiği anlar gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.

Aytek Şahan güzel oyuncunun kuzeni çıktı! Düğüne damga vurdu 1

Düğün davetlileriyle birlikte Kafkas dansı yapan Aytek Şayan’ın o eğlenceli anları sosyal medyada da damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Aytek Şahan güzel oyuncunun kuzeni çıktı! Düğüne damga vurdu 2

ELÇİN SANGU İLE KUZEN ÇIKTILAR

Aytek Şayan'ın paylaşımları sonrası daha önce Kafkas dansı yapan Elçin Sangu'ya da mesajlar yağdı. Aytek Şayan ile aynı dizide partner olmasını isteyenlere yanıt veren Sangu mesajlar üzerine açıklama yaparak "Aytek benim öz kuzenim ahahah! No ship" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu Taşacak Bu Deniz
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