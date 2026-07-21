Aybüke Pusat bırakmıştı! Halef: Köklerin Çağrısı ne zaman?

Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımlarından olan Halef: Köklerin Çağrısı sezonu başrol ayrılığıyla kapadı. Aybüke Pusat diziden ayrılma kararı aldı.

Başrollerini İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı NOW’ın Most Production imzalı “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin 2. sezonu şimdi merakla bekleniyor.

HALEF ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönettiği dizinin 15 Ağustos’ta Urfa’da sete çıkması ve yeni sezon ilk bölümümün ise eylül ortasında ekrana gelmesi planlanıyor.

HALEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halef ikinci sezon ya 17 Eylül ya da 24 Eylül Perşembe itibariyla açılacak.

Dizinin kadrosuna hikâyede yeni bir değişiklik olmazsa başta Yıldırım’ın (Emre Bulut) amcası olmak üzere 3 yeni karakterin katılması planlanıyor.

Aybüke Pusat’ın ayrılığının ardından diziye yeni bir kadın oyuncunun katılacağı tahmin ediliyordu. Ancak şu anda kısa vadede böyle bir plan gündemde değil.