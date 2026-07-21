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Melis Sezen'den yaz pozu! Çiçek desenli elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Başarılı oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı ayna pozu ile takipçilerinin beğenisini topladı. Çiçek desenli mini elbisesi ve doğal tarzıyla dikkat çeken Sezen'in paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Melis Sezen'den yaz pozu! Çiçek desenli elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Son dönemin sevilen oyuncularından Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı son kareyle takipçilerinden tam not aldı.

Ayna karşısında çektiği selfieyi hikâyesinde paylaşan Sezen, çiçek desenli mini elbisesiyle yaz stilini gözler önüne serdi. Büyük güneş gözlüğü, altın takıları ve sade makyajıyla kombinini tamamlayan oyuncu, doğal şıklığıyla dikkat çekti.

Melis Sezen den yaz pozu! Çiçek desenli elbisesiyle sosyal medyayı salladı 1

Fit görünümüyle de beğeni toplayan Melis Sezen'in paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Melis Sezen, aşk hayatı sorulduğunda verdiği yanıtla bir süre önce gündeme gelmişti. Oyuncu "Varsa koca yürekli, adam gibi bir kısmet gelsin" demişti.

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Melis Sezen
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