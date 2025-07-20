Bahar Şahin'den yıllar sonra Zalim İstanbul itirafı! Ortalık karıştı: Mine Tugay mı?

“Zalim İstanbul” dizisiyle yıldızı parlayan Bahar Şahin o dönem büyük bir çıkış yakalamıştı. Seyirci tarafından çok beğenilen Şahin bir süredir ekrandan uzakta. Bahar Şahin yıllar sonra yaptığı Zalim İstanbul itirafıyla gündeme geldi ve gözler de Mine Tugay'a çevrildi.

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven'in de rol aldığı Zalim İstanbul'da rol alan Bahar Şahin o dönem oyuncuların bazıları tarafından zorbalandığını söyledi.

Dizide Cemre karakterini canlanırdan Bahar Şahin, Arya Bektaş'ın YouTube kanalında şoke eden itiraflarda bulundu.

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul dizisinin setinde yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORDUM"

"Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Diziye girmeden önce çok heyecanlanmıştım, mesaj atmıştım. Dizinin, reytinglerin çok iyi gitmesi, benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum. 'Sen daha küçüksün idare et' diyorlardı..."

"BANA TOKAT ATACAKTI..."

Dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık yaptığını iddia eden Bahar Şahin "Bana 'varoş' diyor. O benim üstüme yürüdü ben korkudan tir tir titriyorum. Kimse benim yanımda değil, 'küçüksün idare et' diyorlar. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı ona o hakkı veriyorlar çünkü. O benim üzerime gelince ben de kapıyı suratına doğru kapattım. Kapı suratına geldi. 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı. '25 haftadır şiddet var neye bağırıyorsun?' dedim ben de ona" ifadeleriyle şoke etti.

Açıklamalardan sonra Deniz Uğur oyuncunun yanında olduğunu söylerken gözler Mine Tugay'a çevrildi. Sosyal medyada zorbalığı yapan oyuncunun Mine Tugay olduğu iddia edildi ve eleştiri yağdı.