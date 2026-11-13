Müge Anlı'da akılalmaz olay! Şahmeran'ım deyip kandırdı! 'Hem 800 yaşında hem yılanları var'

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akılalmaz bir olay gündeme geldi. 6 Ekim Salı günü Sultangazi'deki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki muhasebeci Şifanur Yılmaz'ın, 43 yaşındaki Tuğba Deniz adlı kadın tarafından etkisi altına alındığı öne sürüldü.

"800 YAŞINDAYIM, ŞAHMERAN'IM"

Kızından günlerdir haber alamayan acı anne Aynur Yılmaz, Müge Anlı'ya başvurarak kızını bulmasını istedi. Anne Yılmaz, yaklaşık bir yıl önce iş yerinde tanıştığı Tuğba Deniz'in, kendisini mitolojide yılanların kraliçesi olarak bilinen Şahmeran ve 800 yaşında biri olarak tanıttığını iddia etti.

"BENİ YILANLAR KORUYOR"

Şifanur'un teyzesine ve kuzenine "Tuğba sağıma soluma yılan koydu, beni yılanlar koruyor" dediğini belirten gözü yaşlı anne, genç kızın bir yıldır evde robot gibi davrandığını, ailesine yabancılaştığını ve telefon görüşmelerinde "Sizi öldü sayıyorum, nereye gömüldüğünüz bile belli değil" diyerek ağır sözler sarf ettiğini aktardı.

"SOKAKLARDA KALIYORUM, KÖPEKLER HAVLIYOR"

Şifanur'un evden ayrılmasının ardından kendisiyle telefonla görüştüğünü anlatan anne Yılmaz, kızının yaşam koşullarına ilişkin duyduklarının kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Genç kızın ablasını arayarak "Sokaktayım, köpekler havlıyor, cami avlusundayım veya binanın boşluğundayım" dediğini aktaran anne, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

İHBAR YAĞDI

Şifanur Yılmaz'ın kayboluşunun ardından Tuğba Deniz hakkındaki iddialar bununla sınırlı kalmadı. Programa ismini açıklamak istemeyen bir kadın da telefonla bağlanarak iki yıl önce Tuğba Deniz nedeniyle ailesinin zor günler geçirdiğini öne sürdü.

Günlerdir ailesinden ayrı olan Şifanur'un akıbeti merak edilirken iddiaların odağındaki Tuğba Deniz de canlı yayına telefonla bağlandı. Şifanur'un 10 gündür yanında olduğunu söyleyen kadın, hakkındaki suçlamaları reddetti.

SES KAYITLARI ŞOKE ETTİ

Öte yandan programda, Tuğba Deniz'in genç kızları ve ailelerini "Yılanları çok iyi kullanırım", "Eve yılan soktum" ve "Cinlerim her yerde, seni duyuyor" gibi ifadelerle tehdit ettiği öne sürülen ses kayıtları gündeme geldi. Müge Anlı, söz konusu kayıtları bizzat dinlediğini belirterek iddialara sert tepki gösterdi.

MÜGE ANLI SERT ÇIKTI

Canlı yayında şüpheli kadına tepki gösteren Müge Anlı, "Memleketin bu üfürükçüleriyle uğraşmaktan sıkıldım. Milletin çoluğuna çocuğuna 'Evde yılanlarım var, gönderiyorum' diye nasıl kandırırsınız? Bunun cezası var. Şifanur, dolandırılıyorsun. Dön gel evine yavrum" ifadelerini kullandı.