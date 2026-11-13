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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya karakteri ile adından söz ettiren Sinem Ünsal şimdi de kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünsal'ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, bu kez oyunculuğuyla değil kazancıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun diziden bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı. Ünsal'ın aylık kazancına ilişkin iddialar ise dikkat çekti.

İddialara göre dizide Cihan Albora karakterini canlandıran Ozan Akbaba bölüm başına 1,5 milyon TL kazanırken, Sinem Ünsal'ın aldığı ücretin ise 1 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı 1

AYLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Haftalık olarak ekrana gelen dizide Ünsal'ın bölüm başına aldığı iddia edilen 1 milyon TL'lik ücret, oyuncunun aylık kazancını da gündeme taşıdı. Bölüm başına aldığı ücret üzerinden hesaplandığında başarılı oyuncunun dört bölümlük diziden
4 milyon TL kazandığı tahmin ediliyor.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı 2

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Azeri bir babanın ve Çerkes bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Sinem Ünsal, köklerinden aldığı zengin kültürel mirasla sanat dünyasına adım attı. İlk ve ortaöğrenimini Ege'nin incisi İzmir'de tamamladıktan sonra, lise eğitimini Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sürdürdü.

Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olarak akademik kariyerine nokta koydu ve sahne tutkusunun peşinden gitmeye karar verdi.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı 3

2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Türkiye onu ilk kez "Mucize Doktor" dizisindeki çarpıcı performansıyla tanıdı ve bu rolle büyük bir çıkış yakalayarak adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde ise "Uzak Şehir" dizisindeki Alya karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

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Kanal D Sinem Ünsal Uzak Şehir
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