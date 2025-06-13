Bahar Şahin radikal imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi! Başını örtü ama...

“O Hayat Benim” ve “Zalim İstanbul” dizileriyle adını duyuran oyuncu Bahar Şahin bir süredir gözlerden uzaktı. Bahar Şahin radikal bir imaj değişikliğiyle ortaya çıktı.

Sosyal medyada aktif olan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Şahin, geçtiğimiz sosyal medya fenomenleriyle bir video paylaştı.

Arya Bektaş, Zehra İnşallah ve Buse Korkmaz'la beraber bir kozmetik markasının iş birliği videosuna dahil olan Bahar Şahin son haliyle görenleri şaşırttı.

Başına bağladığı eşarpla radikal kararını kapatmaya çalışan Bahar Şahin, kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.

Bahar Şahin'in kumraldan platine radikal geçişi fark edilince sosyal medyada "Bu kararından hemen vazgeçti", "O saçlar doğru mu?", "Platin mi çok fena" yorumları yağdı.