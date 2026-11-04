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Gülen Gözler'in Hasret'i yıllara meydan okuyor! İşte son hali

Gülen Gözler’de canlandırdığı Hasret karakteriyle hafızalara kazınan Lale Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin çocuk yıldızının son haline beğeni yağdı.

Gülen Gözler'in Hasret'i yıllara meydan okuyor! İşte son hali

Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrolünde yer aldığı 1977 yılında çekilen Gülen Gözler filminde canlandırdığı 'Hasret' rolü ile hafızalara kazınan Lale Ilgaz gözlerden uzakta bir hayat yaşıyor.

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü oldu ve sonrasında ortadan kayboldu.

Gülen Gözler in Hasret i yıllara meydan okuyor! İşte son hali 1

Zaman zaman basına yansıyan fotoğraflarıyla gündeme gelen eski oyuncunun son hali merak edildi.

Gülen Gözler in Hasret i yıllara meydan okuyor! İşte son hali 2

Bir zamanlar ekranlarda kıvırcık saçları ve yaramazlıklarıyla yüzleri güldüren küçük Hasret Lale Ilgaz'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Gülen Gözler in Hasret i yıllara meydan okuyor! İşte son hali 3

İzmir'de yaşayaan Ilgaz "Usta isimlerle çalışmaktan büyük zevk duydum. Biz bir aileydik" dedi. Lale Ilgaz'ın son haline ise beğeni yağdı.

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