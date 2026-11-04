Gülen Gözler'in Hasret'i yıllara meydan okuyor! İşte son hali

Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrolünde yer aldığı 1977 yılında çekilen Gülen Gözler filminde canlandırdığı 'Hasret' rolü ile hafızalara kazınan Lale Ilgaz gözlerden uzakta bir hayat yaşıyor.

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü oldu ve sonrasında ortadan kayboldu.

Zaman zaman basına yansıyan fotoğraflarıyla gündeme gelen eski oyuncunun son hali merak edildi.

Bir zamanlar ekranlarda kıvırcık saçları ve yaramazlıklarıyla yüzleri güldüren küçük Hasret Lale Ilgaz'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

İzmir'de yaşayaan Ilgaz "Usta isimlerle çalışmaktan büyük zevk duydum. Biz bir aileydik" dedi. Lale Ilgaz'ın son haline ise beğeni yağdı.