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Balık Ayhan'dan üzen haber geldi: Yoğun bakıma kaldırıldı

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan'dan üzen haber geldi. Balık Ayhan apar topar hastaneye kaldırılınca sağlık durumu ve hastalığı merak edildi. İşte Balık Ayhan'ın sağlık durumu hakkındaki detaylar...

Balık Ayhan'dan üzen haber geldi: Yoğun bakıma kaldırıldı

Roman müziğine damgasını vuran Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) sağlık sorunları yaşıyor. Edinilen bilgilere göre, Balık Ayhan ciddi solunum problemleri yaşaması üzerine apar topar hastaneye kaldırıldı.

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BALIK AYHAN'IN HASTALIĞI NE?

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.

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"2 GÜNDÜR UYUTULUYOR"

Ayhan Küçükboyacı’nın gözü yaşlı kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.
Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Balık Ayhan
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