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Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana'nın ruhunu Ankara ve İstanbul’a taşıyacak

Strauss Philharmonie’nin sergilediği Strauss Concert Show, 12 Ekim Pazartesi günü CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da, 13 Ekim Salı günü ise AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Konserler, Viyana’nın zarafetini, neşesini ve klasik müzik geleneğini Johann Strauss’un ölümsüz eserleri eşliğinde Ankara ve İstanbul’a taşıyacak.

Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana'nın ruhunu Ankara ve İstanbul’a taşıyacak
Mynet

Avrupa’nın farklı kentlerinde dinleyicilerle buluşan Strauss Philharmonie, Strauss Concert Show ile Viyana’nın müzik kültürünü Türkiye’ye taşıyor. Vinicius Kattah yönetimindeki 15 usta müzisyen ve virtüöz bir soprano, “Valsler Kralı” Johann Strauss’un eserleri başta olmak üzere klasik müzik repertuvarından seçkin besteleri seslendirecek.

Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana nın ruhunu Ankara ve İstanbul’a taşıyacak 1

Programda “Mavi Tuna” ve “Radetzky Marşı” gibi dünya çapında tanınan eserlerin yanı sıra Mozart, Kálmán, Fučík ve Lehár’ın klasikleşmiş besteleri de yer alacak.

Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana nın ruhunu Ankara ve İstanbul’a taşıyacak 2

Zarif konser kostümleriyle sahne alacak orkestra ve soprano, Viyana repertuvarının seçkin örneklerini güçlü bir sahne performansıyla sanatseverlerle buluşturacak.
Konserin müzikal atmosferi, sunucunun mizahla harmanlanan anlatımları ve eğlenceli anekdotlarıyla zenginleşecek.

Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana nın ruhunu Ankara ve İstanbul’a taşıyacak 3

Strauss Concert Show, klasik müzik repertuvarını görsel ve sahne unsurlarıyla bir araya getiren dinamik bir gösteri olarak izleyicilere sunulacak.

Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana nın ruhunu Ankara ve İstanbul’a taşıyacak 4

Strauss Concert Show, Viyana’nın müzikal atmosferini Türkiye’nin iki önemli sanat merkezinde sanatseverlerle buluşturacak. Musicarium ve Y Kültür Sanat tarafından organize edilen konser, 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Viyana Türkiye
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