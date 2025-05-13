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Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı ve eşinin feryadı yürekleri dağladı: "Baba kalk canım yanıyor"

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, hayatını kaybetti. Ünlü isim son yolculuğuna uğurlandı. Eşi ve kızı Ayhan'ın tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı ve eşinin feryadı yürekleri dağladı: "Baba kalk canım yanıyor"
Jale Uslu

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. bir süredir de yoğun bakımda olan Balık Ayhan hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi ikindi namazına müteakiben İstanbul'da bulunan Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılındı. Son yolculuğuna uğurlanan Balık Ayhan, İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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KIZININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze töreninde ise gözyaşları sel oldu. Balık Ayhan'ın eşi tabutunun başında "Ben güçlü olmak istemiyorum. Ben artık hiçbir şey olmak istemiyorum." diyerek ağladı. Kızı ise "Baba artık kalk canım yanıyor" diyerek feryat etti.

Ayhan'ın eşi, "Kahpelikler döndü Ayhan etrafında. Aslanlar gibi dimdik durdun. Nereye gittiysek hep ayağa kalktılar. Kurban olduğum anam, babam. Sen ne yaptın bana" sözleriyle isyan etti.

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Balık Ayhan
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