Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlanıyor! Kızı ve eşinin feryadı yürekleri dağladı: "Baba kalk canım yanıyor"

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. bir süredir de yoğun bakımda olan Balık Ayhan hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi ikindi namazına müteakiben İstanbul'da bulunan Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılındı. Son yolculuğuna uğurlanan Balık Ayhan, İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Cenaze töreninde ise gözyaşları sel oldu. Balık Ayhan'ın eşi tabutunun başında "Ben güçlü olmak istemiyorum. Ben artık hiçbir şey olmak istemiyorum." diyerek ağladı. Kızı ise "Baba artık kalk canım yanıyor" diyerek feryat etti.
BABA KALK CANIM YANIYOR! Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlanıyor… Eşi ve kızının feryadı yürekleri dağladı @omeerr.cannn pic.twitter.com/pwIoBecWg0— 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) May 13, 2025
Ayhan'ın eşi, "Kahpelikler döndü Ayhan etrafında. Aslanlar gibi dimdik durdun. Nereye gittiysek hep ayağa kalktılar. Kurban olduğum anam, babam. Sen ne yaptın bana" sözleriyle isyan etti.
Kariyeri boyunca bir çok sanatçının orkestra şefliğini yapan müzik adamı balık Ayhan, Kasımpaşa Büyük camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanırken acılı eşinin ve kızının feryatları yürekleri dağladı.#balıkayhan #ayhanküçükboyacı… pic.twitter.com/rpGMYqYFDc— Magazin Burada (@Magazin_Buradaa) May 13, 2025
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