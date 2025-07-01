Barış Alper Yılmaz ile yakalanmıştı! TikTok ünlüsü çıktı... Ebru Avşar'dan açıklama

Futbolcu Barış Alper Yılmaz Bebek'te görüntülenmişti. Galatasaray’ın topçusu Barış Alper Yılmaz'ın Bebek'te görüntülendiği anlarda yanında sevgilisinin de olduğu iddia edildi.

Gece 01.00’de otelden ayrılmak isteyen futbolcu otel çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenince sarışın bir kadını terk edip tek başına ayrıldı.

Şok yaşayan ve bir süre Bebek’te yürüdükten sonra kendi aracına binip otelden uzaklaşan kişinin TikTok ünlüsü Ebru Avşar olduğu ortaya çıktı. Avşar konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'BEN O ŞAHISI ASLA TANIMIYORUM'

Posta'da yer alan habere göre Ebru Avşar açıklama yaparak kimsenin sevgilisi olmadığını söyledi. Avşar'ın açıklaması şöyle:

"Selam arkadaşlarım, dünden beri çok mesaj aldığım için buradan topu bir açıklama yapmak istedim. Söylediğiniz şahısı asla tanımıyorum. Tamamen gazetecilerin yalan bir haberi. Ben orada sadece valede arabamı bekliyordum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu şahısın ismini de sizden duydum yani. "