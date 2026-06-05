Barış Atay'ın eski eşi Beste Sultan Kasapoğulları'ndan açıklama: 7 yıl önce boşandık

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu ve eski milletvekili Barış Atay ile Ecem Özkaya'nın, İsviçre'nin Zürih kentindeki Metallica konserini birlikte izledikleri öne sürüldü.

Bu söylentilerin ardından Barış Atay'ın, 2013 yılında evlendiği ve Asi Baran adında bir oğlu olduğu eşi Beste Sultan Kasapoğlu'nu aldattığı yönündeki iddialar gündeme geldi.

Gelişmeler üzerine Beste Sultan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Atay ile yaklaşık 7 yıl önce ayrıldıklarını açıkladı.

Gelişmeler üzerine Beste Sultan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Atay ile yaklaşık 7 yıl önce ayrıldıklarını açıkladı.

"KİMSEYE DUYURMA İHTİYACI HİSSETMEDİK"

Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir zaman özel hayatımı paylaşmaktan keyif almadım. Şu anda da almıyorum. Evlenirken kimseye sormadığımız gibi boşanırken de bunu kimseye duyurma ihtiyacı hissetmedik. Neden hissedelim ki? Biz sevgili Barış Atay'la 7 yıl önce yollarımızı dostça ayırdık. Harika bir çocuğumuz, her zaman sürecek candan bir dostluğumuz var. Konunun haber değeri yok yani arkadaşlar. En azından benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar."