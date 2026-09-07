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Barış Falay cenazede böyle uyardı: Emekçi insanlarız...

İstanbul'daki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'a son görev için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Barış Falay Kılıç'ın ardından yapılan bazı haberleri de ima ederek böyle uyarıda bulundu.

Barış Falay cenazede böyle uyardı: Emekçi insanlarız...

Birçok başarılı yapımda yer alan 51 yaşındaki Serhat Mustafa Kılıç, cumartesi günü akşam saatlerinde evinde ölü bulunmuştu. Başarılı oyuncu Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğunu uğurlandı.

Anma törenine gelen isimler arasında Barış Falay da vardı. Serhat Kılıç'ın ölümünün ardından ortaya atılan bazı iddiaları ima eden Falay muhabirlere uyarıda bulundu.

Barış Falay cenazede böyle uyardı: Emekçi insanlarız... 1

Oyuncu açıklamasında "Çok üzgünüz. Değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımızı kaybettik. Umarım sizler de aynı saygıyla, hürmetle yaklaşırsınız" dedi.

Barış Falay cenazede böyle uyardı: Emekçi insanlarız... 2

Barış Falay konuşmasının devamında "Emekçi insanlarız hepimiz hayatta var olabilmek için emek harcıyoruz, o saygıyı bekliyoruz. Sizlerden özellikle bekliyoruz, altına çizerek söylüyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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Barış Falay
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