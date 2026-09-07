Bebe Rexha kilo aldıktan sonra göğüsleriyle ilgili yapılan yorumlara sert çıktı

37 yaşındaki pop yıldızı Bebe Rexha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kilosu ve göğüsleri hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, kilo almasının ardından göğüslerinin büyüdüğünü söylerken özellikle yorum yapan heteroseksüel erkekleri hedef aldı.

Rexha, X (eski Twitter) hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Şarkıcı “Göğüslerimle ne yapacağımı bilmiyorum. Çok büyüdüler ve yorumlarıma sadece bunun için gelen heteroseksüel erkeklerden nefret ediyorum. Ama öte yandan bir kadın yine de seksi giyinmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

İki milyondan fazla takipçisine seslenen Rexha, kıvrımlı vücutlara yönelik önyargılardan da yakındı. Şarkıcı “Bence kıvrımlı vücutlu kadınlar dar bir şey giydiğinde otomatik olarak hafifmeşrep görünüyoruz.” diye yazdı.



Bir takipçisi, son dönemdeki kilo artışının Polikistik Over Sendromu (PCOS) nedeniyle olup olmadığını sordu. Bebe Rexha ise buna esprili bir yanıt vererek, “Hem PCOS hem de çok fazla ekmek yemek.” dedi.