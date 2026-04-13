Başak Gümülcinelioğlu doğum sonrası ekrana döndü! Çirkin yorumlara isyan etti

Çirkin dizisinde rol alan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya üzerinden fiziki görünüşüyle alakalı yapılan zorbalığa karşı açıklamada bulundu. Oyuncu kısa süre önce doğum yapmıştı.

Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu annelik molası verdiği oyunculuğa Çirkin dizisiyle döndü. Başak Gümülcinelioğlu'nun doğum sonrası görüntüsüne çirkin yorumlar geldi.

Bedeniyle ilgili zorbalığa maruz kalan başarılı oyuncu isyan etti. "Çirkin dizisi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinden fiziki görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık" diyerek bir paylaşım yapan oyuncu şunları söyledi:

DİYET VE SPORLA 15 KİLO VERDİM

"Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, dalga geçmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kişi kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece…

Gelelim işin hiç görmeden, anlamadan dil uzatma hakkını kendinizde bulduğunuz hayatıma. Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kg verdim. Ne acı ki kötülükle beslenen insanlardan dolayı buraya böyle bir cümle kurmak zorunda kalıyorum."

TAM OLARAK DERDİNİZ NE?

"Şimdi hemen çalışmasaydın o zaman diye korkunç bir bakışta yorumlar da gelecektir kesin" diyen Başak Gümülcinelioğlu şöyle devam etti:

"Siz yazmadan ona da cevap vermiş olayım. Bir evladımız oldu ve ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışacağız ömrümüz boyunca. Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Ya da başka bir mesleğim olsaydı, bir kadın olarak doğumdan sonra işe dönmem bu kadar mesele olur muydu? Oyuncu olduğum için mi bu tavrınız?

Peki, benim de bir ailem, bir evladım olduğu ve onlar için çalışmam gerektiği hiç bu aklınıza gelmiyor mu gerçekten? Bir de şunu merak ediyorum: Siz bu ‘oyuncuların belli bir kiloda ya da belirli bir kalıpta, görünüşte olması gerektiği’ yanlışına nereden kapıldınız? Tam olarak derdiniz nedir mesela? Sizin adınıza üzgünüm ama ben evladımı sağlıkla büyütmeye, emzirmeye ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim."

