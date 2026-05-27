Taşacak Bu Deniz 30. bölüm 2. fragman izle! ''Hepimiz mahvolduk''

Cuma günlerinin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 30. yeni bölümü için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanında yine yer yerinden oynadı.

Son olarak 29. bölümüyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz'in 30. bölüm 2. fragmanında Eleni'nin anne ve babasına kavuşmasıyla mutluluk gözyaşları döküldü.

Bayram havasının da işlendiği bölümde Koçariler, Furtunalar için kolları sıvadı. "Şimdi Furtunalar düşünsün" sözleri fragmana damga vururken Fadime'nin 'Boşanmak istiyorum' sözleri dikkat çekti.

TAŞACAK BU DENİZ 30. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

“Annem… Baba!”



Şimdi Furtunalar düşünsün!



Taşacak Bu Deniz 30. bölüm 2. fragman yayında! 📺#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle Cuma 20.00’de @trt1’de! pic.twitter.com/YkNjAhnviH — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) May 26, 2026

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızını kurtarmak için Volkov’a kızıyla evleneceğini söyleyen Adil, perde arkasında çok daha büyük bir plan kurar ve Timur Volkov’u alt ederek çok büyük bir düşman kazanır. Ama o sayede kızının yerini öğrenir. Kızını öldürmesin diye Şerif’e gitmek isteyen ve Adil’in Eleni’yi kurtarma planını çok riskli bulan Esme, Adil’e rest çeker.

Birbirine öfkeli iki sevdalının arasındaki kavgayı Esme kazanır. Ancak Adil de aynı tekneye binecekken vurulur. Zarife, Adil’i ortadan kaldırdıktan sonra Esme’yi de yok etmek için Şerif’e yirmi yıl önce onu ihbar edenin Esme olduğunu söyler.

Şerif, Esme’nin gözleri önünde Eleni’nin öldürülmesi için emir verir. Ama herkes her şeyin bittiğini sanırken, yazgılarını değiştirmek için emek verenler, kavuşmayı hak edeceklerdir.