MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve erkek arkadaşı tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi gören Mutlu Kaya taburcu olduktan sonra yeni hayatına merhaba demişti. Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi. Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya uzun süre fizik tedavi görmüştü.

Ağır tedavilerin ardından hastaneden taburcu olan Mutlu Kaya yeni hayatına merhaba demişti.

kaya 1

Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren ve yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç kaybetmemiş ve büyük bir azimle iyileşmişti. Geçtiğimiz aylarda avazı çıktığı kadar bağırdığı bir video çeken Kaya 'başardım' diyerek haykırmıştı.

kaya 2

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KAYA 3

'DUALARINIZI BEKLİYORUZ'

Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

kaya 4

Mynet'in Sesi
Şiddet davası açtı! 'Defalarca vurdu...'Şiddet davası açtı! 'Defalarca vurdu...'
Hakkında soruşturma başlatılmıştı! İfadesi ortaya çıktıHakkında soruşturma başlatılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mutlu Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

1 milyonluk araç 750 bin TL'ye satılıyor! 'Fiyatlarda yüzde 25 düşüş' Tarih verdi

1 milyonluk araç 750 bin TL'ye satılıyor! 'Fiyatlarda yüzde 25 düşüş' Tarih verdi

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Ailenin iddiası şaşkınlık yarattı! Kayıp mimarın eşi konuştu

Ailenin iddiası şaşkınlık yarattı! Kayıp mimarın eşi konuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.