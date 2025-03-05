Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya uzun süre fizik tedavi görmüştü.

Ağır tedavilerin ardından hastaneden taburcu olan Mutlu Kaya yeni hayatına merhaba demişti.

Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren ve yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç kaybetmemiş ve büyük bir azimle iyileşmişti. Geçtiğimiz aylarda avazı çıktığı kadar bağırdığı bir video çeken Kaya 'başardım' diyerek haykırmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

'DUALARINIZI BEKLİYORUZ'

Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.