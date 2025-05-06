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Başından vurulmuştu! Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Mutlu Kaya'dan üzen paylaşım

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Kısa süre önce hastanelik olan Kaya duygusal paylaşımıyla takipçilerini üzdü.

Başından vurulmuştu! Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Mutlu Kaya'dan üzen paylaşım
Kubra Akalın

Mutlu Kaya, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 18 Mayıs 2016’da, eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından ablasının evindeyken başından vurularak ağır yaralanmıştı. "Sesi Çok Güzel" yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, yıllar önce yaşadığı silahlı saldırının ardından verdiği yaşam mücadelesiyle hafızalara kazındı.

Saldırı sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan ve fiziksel olarak büyük zorluklar yaşayan Mutlu Kaya, yıllardır fizik tedavi sürecini sürdürüyor.

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Kaya, yeniden yürüyebilmek için mücadele ederken, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"DÖRT DUVAR ARASINDA YAŞIYORUM"

Fizik tedavisine devam eden Mutlu Kaya, son olarak Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şu sözlerle takipçilerini duygulandırdı:

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“Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır. Hayallerim vardı, umutlarım çoktu, mutlu olacaktım. Annem bana değil, ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali. Artık özgürce uçmak istiyorum.”

Mutlu Kaya’nın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları ve takipçileri ona destek mesajları yağdırdı.

Mynet'in Sesi
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Mutlu Kaya
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