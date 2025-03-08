Hastaneye kaldırılmıştı! Mutlu Kaya'nın sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.

Kaya'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi.

'ÇOK DAHA İYİYİM'

Sağlık durumu merak edilen Mutlu Kaya'dan beklenen haber geldi. Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim." notunu düştü.