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This Is Us yıldızı Chrissy Metz 100 kilodan fazla verdi! Yemek düşünmeyi bıraktı

100 kilodan fazla veren This Is Us yıldızı Chrissy Metz, kilo verme sürecinde kullandığı GLP-1 ilacının kendisinde yarattığı etkileri anlattı. Ünlü oyuncu, iştah kontrolünün yanı sıra iltihaplanmanın azalması, hareket kabiliyetinin artması ve zihinsel rahatlama yaşadığını açıkladı.

This Is Us yıldızı Chrissy Metz 100 kilodan fazla verdi! Yemek düşünmeyi bıraktı

This Is Us dizisiyle tanınan oyuncu Chrissy Metz, kilo vermek amacıyla kullandığı GLP-1 ilacının kendisinde yarattığı olumlu etkileri anlattı. 100 kilodan fazla veren 46 yaşındaki oyuncu, ilacın yalnızca iştahını kontrol etmesine yardımcı olmadığını, hareket kabiliyetini de artırdığını söyledi.
This Is Us yıldızı Chrissy Metz 100 kilodan fazla verdi! Yemek düşünmeyi bıraktı 1

Chrissy Metz, GLP-1 kullanımıyla birlikte sürekli yemek düşünme halinin (food noise) azaldığını ve vücudundaki iltihaplanmanın gerilediğini belirtti.

This Is Us yıldızı Chrissy Metz 100 kilodan fazla verdi! Yemek düşünmeyi bıraktı 2

Oyuncu, dizleriyle ilgili yaşadığı sorunların hafiflemesinin yanı sıra ilacın fiziksel performansına da katkı sağladığını ifade etti. Metz, Broadway'de sahnelenen müzikalde haftada sekiz gösteride sahne alabilmesini de bu olumlu etkiler arasında gösterdi.

This Is Us yıldızı Chrissy Metz 100 kilodan fazla verdi! Yemek düşünmeyi bıraktı 3

Oyuncu, "Bence haftada sekiz gösteride sahnede koşturabilmek gerçekten harikaydı. Ayrıca iltihaplanma da önemli ölçüde azaldı" dedi.

"ZİHİNSEL AÇIDAN ÖNEMLİYDİ"

This Is Us yıldızı, GLP-1 kullanımının perimenopoz döneminde yaşadığı belirtilerle başa çıkmasında da kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
This Is Us yıldızı Chrissy Metz 100 kilodan fazla verdi! Yemek düşünmeyi bıraktı 4

Metz, "Dizlerimle ilgili sorunlarım var, yani bazı sıkıntılar yaşıyorum. Ayrıca sürekli yemek düşünmek ve bununla takıntılı şekilde uğraşmak yerine başka şeylere odaklanabilmek de zihinsel açıdan çok önemli" ifadelerini kullandı.

*Haberdeki GLP-1 kullanımına ilişkin ifadeler oyuncunun kendi deneyim ve açıklamalarına dayanmaktadır. Bu ve benzeri ilaçların uzman kontrolünde ve tavsiyesinde kişiye özel alınması gerektiği unutulmamalıdır.

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